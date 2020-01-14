Расписание нескольких электричек изменится с 21 января по 28 февраля на участке Иркутск-Сортировочный – Выдрино

С 21 января по 28 февраля 2020 г. на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание следования электричек на участке Иркутск-Сортировочный – Выдрино. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

№ 6315 сообщением Подкаменная – Иркутск-Сортировочный 21, 24, 28, 31 января, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 февраля будет назначен сообщением Большой Луг – Иркутск-Сортировочный, отправление и прибытие по действующему расписанию: Большой Луг 16:17, Иркутск-Сортировочный 17:43;

№ 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск 21, 28 января, 04, 11, 18, 25 февраля будет отправляться со ст. Иркутск-Сортировочный в 18:19 (вместо 17:13) и прибывать на ст. Байкальск в 22:34 (вместо 21:28);

№ 6336 сообщением Байкальск – Выдрино 24, 31 января, 07, 14, 21, 28 февраля будет отправляться со ст. Байкальск в 22:39 (вместо 21:33) и прибывать на ст. Выдрино в 23:08 (вместо 22:02).