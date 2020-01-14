В 2019 году средняя зарплата иркутян составила 34 тыс. рублей

В 2019 году средняя зарплата в Иркутске составила 34 200 рублей, продемонстрировав годовой рост на 5,8%. Об этом сообщает «Авито».

По итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в Иркутске оказалось строительство. Работники строительной отрасли получали в среднем 44 600 рублей в месяц. На втором месте – автомобильный бизнес, где средняя зарплата по стране составляет почти 42 000 рублей. Замыкает тройку лидеров сфера «IT, интернет, телеком» со средней зарплатой около 39 200 рублей в месяц.

Среди наименее оплачиваемых групп массовых профессий: «ЖКХ, эксплуатация» (почти 26 000 рублей в месяц) и «образование, наука» (в среднем 26 000 рублей).

В Иркутске в 2019 году самыми востребованными среди российских работодателей были профессии в пяти сферах: продажи; производство, сырьё, с/х; строительство; транспорт, логистика и автомобильный бизнес. На вакансии в этих пяти группах пришлось 66,6% всех объявлений в категории за прошлый год. При этом наибольший рост активности работодателей зафиксирован в категории «транспорт, логистика», в то время как доля группы «продажи», наоборот, снизилась больше всего.

Соискатели же больше всего интересовались вакансиями пяти групп профессий: продажи; транспорт, логистика; строительство; без опыта, студенты и производство, сырьё, с/х. На эти группы пришлось 71,7% всех запросов контактов в категории за прошлый год. Доля спроса на вакансии в категории «строительство» выросла, а в категории «продажи» - упала.

По уровню зарплат в стране традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Жители столицы в среднем получают 57 500 рублей в месяц, а петербуржцы – 47 900 рублей. При этом Москва также лидирует среди рассматриваемых крупнейших городов по росту зарплат – за год они стали больше на 12,1%. В 2018 году средняя московская зарплата превышала среднероссийскую в 1,4 раза, в 2019 году уже в 1,5 раза.

За пределами двух столиц самые высокие зарплаты на Урале, в Сибири и на юге страны. В Екатеринбурге средний уровень дохода составляет 39 500 рублей, в Новосибирске – 38 000 рублей, в Краснодаре – 37 900 рублей. Самые низкие зарплаты по итогам года были зафиксированы в Поволжье: работодатели Волгограда предлагают в основном 30 000 рублей, что почти вдвое ниже средней зарплаты в столице, а в Тольятти и Ульяновске уровень финансовых вознаграждений незначительно превышает эту сумму.

В Иркутске среднемесячный доход за год вырос на 5,8% и в 2019 году составил 34 200 рублей.