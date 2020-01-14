Каким эксперты видят рынок электроники в 2020 году?

Из основных трендов эксперты выделяют моду на разумное потребления. Покупатели больше не хотят менять гаджеты с такой же скоростью, с какой новые модели появляются на рынке. Они задумываются о целесообразности их использования и сроках службы. Сообщает РБК.

Конкуренция при этом не снижается. Поэтому, по словам Давида Борзилова, вице-президента по продажам компании «Связной», в 2019 году было заметно, что крупные интернет-игроки расширяли маркетинговые бюджеты. Этот тренд, по его мнению, сохранится и в 2020 году.

Кроме того, игроки рынка бытовой техники и электроники говорят о том, что все более важную роль на нем играют маркетплейсы. Это обстоятельство они также учитывают, планируя свое развитие в 2020 году.

Предпочтения покупателей меняются. Большой популярностью среди них сейчас пользуются не только скидки, но и механика Trade-in (покупка, при которой часть цены нового товара компенсируется стоимостью старой), программы рассрочки, а также продукты-бандлы (комплекты).

Все больше покупателей приобретают товары онлайн. Тренд обусловлен развитием омниканальности, которая позволяет клиентам приобретать, платить и забирать товар там, где удобно. Так, покупатель может прийти в магазин, изучить характеристики гаджета, получить консультацию и оформить заказ.

"Основной покупательский тренд, который характерен не только для нашей страны, но и для всего мира, — переход от «потребительского зуда» к разумному потреблению", - говорит Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion.





