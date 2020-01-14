В Иркутской области оборудуют 132 иордани к празднику Крещения

По состоянию на 14 января государственные инспекторы Центра ГИМС обеспечивают контроль оборудования 132 купелей в 70 населенных пунктах Иркутской области. 22 из них предназначены для купания и забора воды; 54 – только для забора воды и 56 – только для купания. Самое большое количество иорданей будет оборудовано в Иркутске (12 иорданей) и в Иркутском районе (23 иорданей в 10 населённых пунктах). Об этом сообщают в ГУ МЧС России Приангарья.

Количество иорданей и их местонахождение можно уточнять на официальных сайтах муниципальных образований. Ожидаемое количество участников в Крещенских мероприятиях по всей области – до 100 тысяч человек. Более половины из них, по опыту прошлых лет, примут участие в обряде купания.

Для участников религиозного праздника «Крещение Господне» планируется развернуть 64 пункта обогрева и 33 пункта питания.

В целях обеспечения безопасности людей во время Крещенских купаний планируется задействовать 1081 человек и 337 единиц техники из числа государственных инспекторов Центра ГИМС, пожарных и спасателей, представителей медицинских служб, полиции, работников органов местно самоуправления, военнослужащих, казаков и других общественных организаций.