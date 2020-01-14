В Иркутской области объем контрафактного алкоголя сократился в два раза

В 2019 году пресечена деятельность трех организованных групп, в которые входило 39 человек, специализировавшихся на изготовлении фальсифицированного алкоголя и поставки в область контрафактных спиртных напитков. Такие случаи чаще всего происходили в Иркутске, Братске и Усолье-Сибирском. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

По каждому из них возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.

Всего же в 2019 году из незаконного оборота изъято свыше четверти миллиона литров алкоголя (252 тысячи литров). За последнее время ликвидировано 11 подпольных цехов, а в результате досмотровой работы на постах ДПС в Тайшетском и Слюдянском районах выявлено 93 факта ввоза, либо транзита алкоголя, находящегося в теневом обороте.

На потребительском рынке проверено 7,5 тысяч объектов торговли, в отношении нарушителей административного законодательства полицией составлено 4 300 протоколов. Установлено свыше 300 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним, более 600 продавцов либо владельцев торговых точек привлечены к ответственности за реализацию горячительных напитков в ночное время.

На основании ходатайств ОВД, направленных в органы власти, 65 объектов торговли, систематически нарушавших антиалкогольного законодательство, прекратили свою работу либо изменили вид деятельности. С 12 торговыми точками расторгнуты договоры аренды.Количество отравлений спиртосодержащей жидкостью в Приангарье в 2019 году сократилось на 30%. Значительно в сравнении с прошлым годом уменьшилось и число погибших от ее употребления.

Кроме этого, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения в 2019 году снизилось на 10%.