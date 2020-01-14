S7 Airlines в пятерке самых пунктуальных авиакомпаний Европы

S7 Airlines вошла в топ-5 самых пунктуальных европейский авиакомпаний, по версии авторитетных аналитических агентств OAG и Cirium. В обоих рейтингах S7 Airlines улучшила собственный результат по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным Punctuality League 2020 (OAG), S7 Airlines занимает четвертое место в Европе и 12 место в мире. В 2019 году авиакомпания выполнила без задержек 83,8% рейсов. По данным аналитиков Cirium, авиакомпания выполнила по расписанию 84,1% рейсов – в своем отчете они присвоили S7 Airlines третью позицию в Европе.

Аналитики считают рейс выполненным по расписанию, если прилет совершен в течение 15 минут от запланированного времени. Рейтинги включают оценку перевозчиков в пяти регионах по классификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA): Европа, Северная Америка, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион.