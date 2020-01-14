На улице Советской в Иркутске демонтировали незаконную рекламную конструкцию

Рекламная конструкция, которая была незаконно размещена на улице Советской в районе Иркутского областного театра кукол «Аистенок», демонтирована по муниципальному контракту. Далее собственник будет обязан компенсировать затраты бюджетных средств. Об этом сообщила администрация Иркутска.

Нарушение было выявлено в декабре 2019 года сотрудниками комитета в ходе проведения мониторинга по выявлению рекламных конструкций и информационных материалов, которые установлены или размещены в неустановленных местах. После того, как собственник в течение месяца не выполнил предписание по добровольному демонтажу незаконной рекламы, конструкция снесена в рамках муниципального контракта. Также в ходе мониторинга специалисты комитета отслеживают рекламные объекты, которые не соответствуют требованиям правил благоустройства Иркутска. Кроме того, ведется работа по очистке от информационного мусора фасадов зданий и ограждений, выполняется демонтаж отдельно стоящих незаконных объектов рекламы.

За минувший год на территории Октябрьского округа в добровольном порядке ликвидировано более 2,5 тысяч таких объектов. В частности, демонтировано 44 объекта рекламы, 159 рекламных конструкций, 940 объектов информационного оформления, 1360 баннеров. Также проведён принудительный демонтаж за счёт средств бюджета Иркутска 41 отдельно стоящей рекламной конструкции и 19 настенных панно.