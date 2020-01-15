В 2021 году в России может исчезнуть коньяк

Техрегламент ЕАЭС требует переименовать напиток в «крепкий напиток из дистиллята винного для бренди (коньяк)». Бизнес опасается, что это длинное название придется писать и на этикетках продукции. Сообщают Известия.

Изготовители уверены, что новое наименование им придётся указывать на бутылках, что приведет к дополнительным расходам и запутает покупателей. Об этом сказано в замечаниях рабочей группы при Росалкогольрегулировании, которые были направлены в Минфин. Документ будет рассмотрен, сказали «Известиям» в ведомстве.

Если коньяк придется переименовать, это повлечёт дополнительные затраты производителей, увеличит себестоимость товара, его цену в рознице и резко понизит спрос.

Речь идёт о расходах на разработку новых технологических документов, дизайн-макетов и этикеток, а также проведение маркетинговых исследований и прохождение повторных процедур подтверждения соответствия, сказано в таблице замечаний. Как следствие, снизятся объемы производства и реализации коньяка, а также доходы бюджетов всех уровней, отмечается в документе.