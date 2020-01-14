Больше 43 тыс. жителей Иркутской области не забрали документы на недвижимость в 2019 году

В 2019 году жители Иркутской области забыли чуть больше 43 тыс. документов на недвижимость. Всего в прошедшем году россияне забыли забрать 1 690 000 документов. По итогам ведения архива в Федеральной кадастровой палате сегодня хранится почти 1,7 млн документов на недвижимость, которых никто не забирает. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Готовые к выдаче документы на недвижимость хранятся в офисе Многофункционального центра не более 30 календарных дней. Если по каким-то причинам заявитель или его законный представитель в течение месяца не явится за ними, забытые документы на недвижимость будут переданы в архив Кадастровой палаты соответствующего региона.

Всего на конец 2019 года только через МФЦ россияне подали более 24 млн заявлений о проведении учетно-регистрационных действий, а также о выдаче сведений об объектах недвижимого имущества. По итогам оказания услуг более 700 тыс. забытых в МФЦ документов на недвижимость переданы в архив Кадастровой палаты в 2019 году.