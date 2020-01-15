Новости

Число банкротов в России резко увеличилось

15 января 2020

Как сообщают «Известия», за год количество банкротов в России выросло почти на 57%. Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

За последние пять лет число банкротств россиян выросло в 79,3 раза, следует из данных «Федресурса» (федеральный реестр сведений о признании граждан несостоятельными). Всего с октября 2015 года — момента появления механизма — им воспользовались 163,2 тыс. граждан. 

По итогам 2019 года обанкротились 69 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 56,8% больше, чем годом ранее. Большинство дел инициировали сами граждане, и лишь малую долю — конкурсные кредиторы и налоговая служба.

В 71% случаев должники оставили финансовые организации ни с чем, отметили в «Федресурсе». Всего по итогам прошлого года кредиторы получили только 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд. Основная причина: отсутствие у должника имущества, которое могло бы пойти на выплаты.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Правительство Медведева ушло в отставку
Экономика перемен в России
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономки
Вакансия премьер-министра РФ появилась на сайте SuperJob
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании