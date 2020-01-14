Парковка по улице Фаворского в Иркутске запретят с 1 февраля

В Иркутске с 1 февраля запретят парковку на участке улицы Фаворского от ул. Улан-Баторской до гаражного кооператива. Решение принято с представителем ГИБДД на выездом заседании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.​Об этом сообщает администрация города.