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Парковка по улице Фаворского в Иркутске запретят с 1 февраля

14 января 2020

В Иркутске с 1 февраля запретят парковку на участке улицы Фаворского от ул. Улан-Баторской до гаражного кооператива. Решение принято с представителем ГИБДД на выездом заседании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.​Об этом сообщает администрация города. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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