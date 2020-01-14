Парковка по улице Фаворского в Иркутске запретят с 1 февраля

В Иркутске с 1 февраля запретят парковку на участке улицы Фаворского от ул. Улан-Баторской до гаражного кооператива. Решение принято с представителем ГИБДД на выездом заседании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.Об этом сообщает администрация города.
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Парковка по улице Фаворского в Иркутске запретят с 1 февраля14 января 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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