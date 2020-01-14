Пассажиропоток в иркутском аэропорту вырос на 11,3%

Общий пассажиропоток в иркутском аэропорту за 2019 год составил 2 463 384 человека, что на 11,3% превышает показатель 2018-го. В пресс-службе аэропорта сказали, что это рекордное количество.

Всего за 2019 год выполнено около 32 тысяч рейсов. Открыты новые направления: впервые в истории иркутского аэропорта начались полёты в Дубай. Начали летать в Бэйдайхэ, Хайлар и Карши.

Чаще всего в 2019-м пассажиры выбирали московские направления: из Иркутска туда и обратно за год слетали 789 380 человек. Далее в списке наиболее популярных внутренних направлений Новосибирск, Хабаровск, Санкт-Петербург, Владивосток.

В топ 5 среди заграничных городов вошли Пекин, Камрань, Бангкок, Пхукет и Сеул.