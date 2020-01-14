Капремонт школы №2 в п. Усть-Ордынский завершится к 1 августа

Завершить капитальный ремонт школы №2 в Усть-Орде планируется к 1 августа. Как сообщили в правительстве Иркутской области, это выяснил врио Иркутской области Игорь Кобзев во время посещения ремонтируемого здания.

- В этой школе учится 1450 детей. В округе хорошая рождаемость, поэтому строительство и ремонт образовательных учреждений – один из приоритетов нашей работы, - сказал Игорь Кобзев.

Подрядчики доложили, что завершен первый этап капитального ремонта. Выполнена замена штукатурки, полов, демонтаж старых перегородок и строительство новых, ремонт потолка, частичное утепление фасада здания, устройство наружного водопровода и частичное устройство канализации.

В ближайшее время начнется второй этап капремонта. Подрядчики должны окончательно утеплить фасад здания, завершить монтаж канализационной системы, а с наступлением летнего периода благоустроить территорию школы.

Финансирование капремонта школы по госпрограмме Иркутской области «Развитие образования» из областного и местного бюджетов в 2018-2019 годах составило более 139 млн рублей, в текущем году будет выделено более 31 млн рублей.

На период проведения капитального ремонта школьники обучаются в новом здании, построенном для размещения детского дома на 120 мест. Но в Усть-Ордынском Бурятском округе нет детей, нуждающихся в определении в детское государственное учреждение.