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Закон об обязательном сборе биометрических данных приостановили

15 января 2020

Принятие законопроекта по сбору биометрических данных приостановлено, в начале 2020 г. Кардинальных решений по использованию биометрии не планируется, сообщают Ведомости.

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«Законопроект по биометрии лежит в Госдуме. Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии. Это связано с тем, что тема непростая, прежде всего связана с защитой прав граждан, защитой персональных данных, и с защитой бизнеса тоже».

В разговоре с «Ведомостями» Аксаков уточнил, что депутаты рассчитывают принять законопроект о биометрии в феврале.

При его подготовке ко второму чтению возникли вопросы у силовых органов и у бизнеса, в основном у банков, которые обязывают использовать биометрию для оказания услуг и, соответственно, тратиться на закупку оборудования.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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