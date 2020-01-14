Связь-Банк выдает кредиты для бюджетников под 11,9% годовых

Связь-Банк снизил ставку на кредиты наличными для работников бюджетной сферы на 1 п.п. до 11,9% годовых.

Кредит наличными для работников бюджетной сферы составляет до 3 млн. рублей и выдается по фиксированной процентной ставке на срок от 6 месяцев до 7 лет.

Взять кредит в Связь-Банке на таких условиях могут работники сфер высшего, среднего, школьного, дошкольного и спортивного образования, здравоохранения, МЧС, государственного управления или лица, занимающиеся судебной или научной деятельностью.

Указанная процентная ставка применяется при наличии страхования от потери работы, а также страхования от несчастных случаев и болезней.