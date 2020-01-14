Предложения в генплан Тулуна будут приниматься до 16 января

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «город Тулун» будут приниматься до 16 января 2020 года. Об этом было заявлено на встрече участников публичных слушаний с разработчиками проекта, которая состоялась сегодня в актовом зале администрации городского округа. Участие в обсуждении приняли мэр города Тулуна Юрий Карих, руководитель службы архитектуры Иркутской области Екатерина Протасова, директор ОГБУ "Центр компетенций» Инна Кондратьева, специалист - архитектор ООО "ППМ "Мастер-план" Мария Горячая, управляющая проектом ООО "ППМ "Мастер-план" Анастасия Куценко депутаты городской Думы, предприниматели, представители общественности и жители города.

– В результате масштабного летнего наводнения в границах города Тулуна из 12 тысяч гектаров 1,5 тысяч гектаров были подвержены затоплению, из жилого фонда выбыло примерно 20%. При подведении итогов последствий чрезвычайной ситуации возникла необходимость создания стратегии комплексного восстановления пострадавших территорий. Поэтому в настоящее время в Тулуне формируется пакет градостроительной документации, которая может применяться на уровне региона в зонах с особыми условиями и территориями затопления. Механизм, который будет отработан на уровне Тулунского района, можно будет применять в ближайшее время в пострадавших территориях Тайшетского, Чунского и Нижнеудинского районов, – об этом заявила Екатерина Протасова.

Как сообщили разработчики проекта – специалисты ООО "ППМ "Мастер-план", всего на территории Тулунского района находится 24 сельских поселения, из них 14 пострадали от летнего паводка. Поэтому на территории района параллельно с изменениями в генплан Тулуна ведется разработка генпланов этих сельских территорий. На первом этапе работ находятся генпланы Бурхунского, Перфиловского, Кирейского и Евдокимовского муниципальных образований.

Разработчики также сообщили, что с учетом чрезвычайной ситуации, в генеральном плане Тулуна предусмотрена трассировка дамбы. Кроме того, в обсуждаемом проекте предусмотрено несколько площадок, где начато новое жилищное строительство, для граждан, потерявших собственное жилье. В частности, район многоэтажного строительства микрорайон Угольщиков и район индивидуальной жилой застройки микрорайон Березовая роща. Комплексный подход предусматривает на территории этих площадок создание всей социальной и инженерной инфраструктуры, обустройство комфортной городской среды. В границах существующих территорий есть необходимые резервы для расположения инженерно-обустроенных производственных площадок.

Первый этап строительства микрорайона Березовая роща включает около 450 усадеб. Там предусмотрено размещение школы, детского сада, под них уже зарезервированы участки. При строительстве планируется использовать типовые проекты. По информации службы заказчика Иркутской области, вся территория нового микрорайона распределена между подрядчиками. Началось строительство объектов, которые прошли экспертизу и допущены к строительству.

Как отметила Екатерина Протасова, все изменения в проект генплана будут учтены в новых правилах землепользования и застройки.

– В настоящее время на территории Тулуна уже приняты правила землепользования и застройки, они будут скорректированы в марте на заседании городской думы. Кроме того, подготовлена концепция по развитию комфортной городской среды, которую планируется вынести на конкурс на уровне Минстроя РФ среди малых городов. Ее задачи – формирование внешнего облика, дизайн-кода города Тулуна, - подчеркнула руководитель региональной службы архитектуры.

Екатерина Протасова напомнила, что публичные слушания – это необходимое процедурное мероприятие, которое предусмотрено законодательством. Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «город Тулун» назначено постановлением администрации городского округа 12 декабря 2019 года. Проект внесения изменений в Генеральный план и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации городского округа. В отделе архитектуры и градостроительства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города работает экспозиция по проекту внесения изменений, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.