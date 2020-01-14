ВЭБ.РФ, Корпорация МСП и МСП Банк направят на финансирование малого и среднего бизнеса 4 млрд рублей

В рамках консолидации усилий организаций развития по поддержке малого и среднего бизнеса ВЭБ.РФ и МСП Банк заключили Договор о предоставлении кредитной линии на сумму 4 млрд рублей под поручительство Корпорации МСП. МСП Банк направит привлеченные средства на финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития городской экономики и комфортной городской среды по ставкам, не превышающим 9,6% годовых на срок до 10 лет.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Марина Романова подчеркнула: «Малый бизнес – основа современной городской экономики. Именно от небольших предприятий зависит комфорт и качество жизни людей. На этом направлении мы объединяем усилия команды организаций развития – ВЭБ.РФ, Корпорации МСП и МСП Банка. Новая кредитная линия позволит увеличить финансирование сектора МСП и реализовать проекты, которые способствуют трансформации российских городов».

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: «Финансирование проектов по развитию городской экономики требует комплексного подхода. В МСП Банке создано специальное кредитное предложение для совместного с ВЭБ.РФ финансирования субъектов МСП, осуществляющих деятельность в таких сферах, как ЖКХ, комплексное развитие и благоустройство городской территории, «умный город», общественный транспорт, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов, благоустройство улично-дорожной сети, городское освещение, создание культурно-досуговой и социальной инфраструктуры, общественное питание, гостинично-ресторанный бизнес, деятельность в сфере розничной торговли и здравоохранение». Фондирование со стороны ВЭБ.РФ при поддержке Корпорации МСП станет действенным и эффективным инструментом, позволяющим привлечь малые и средние компании к решению задач по повышению качества городской среды.

МСП Банк в рамках первого транша на сумму 1,165 млрд рублей уже профинансировал проекты, реализуемые субъектами МСП в Туле, Перми, Ростове-на-Дону, Хабаровске и других городах.