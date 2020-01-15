Владимир Путин бросит вызов бедности?

15 января Владимир Путин планирует произнести речь перед Федеральным собранием. В этом году сроки послания президента перенесены, ранее это событие происходило в марте. Ожидается, что президент может объявить пакет социальных мер по поддержке доходов и решению проблем бедности. Но как реально победить бедность в России? Ведь президент не волшебник. За последние двадцать лет все макроиндикаторы выросли в реальном выражении в два раза, а в долларовом – в 10 раз. Однако, они росли с очень низкой базы, Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари».

– Рост доходов упирается в рост производительности труда. Последний упирается в санкции.И в любом случае вряд ли здесь возможен прорыв. Положительные изменения возможны только при переходе на новый технологический уклад. Пока ни в России, ни в мире это не смотрится. А изменения настроек российской экономики могут вызвать лишь локальное улучшение. Например, можно отменить бюджетное правило и направить дополнительные нефтяные доходы на выплату пенсий. На компенсацию советских сберкнижек можно отправить государственные пакеты акций и часть международных резервов.

Люди, которые голосовали за Путина на выборах, отдали свой голос за сильное суверенное государство и капиталистическую либеральную экономику. Государство защищает от внешних угроз, обеспечивает правила игры, но не должно кормить граждан. Зарабатывать – каждый должен сам. К сожалению, после 70 лет социализма в России это понимают далеко не все, воспринимая власть, как мамку с ложкой, которая просто обязана поставить тарелку вкусного борща. Именно в этом заключается фундаментальная причина снижения рейтинга президента и различных протестов.

Мы полностью согласны с экономической линией Владимира Путина, поддерживаем сильное государство и свободный рынок. В экономике, в отличие от сказок, чудес не бывает.