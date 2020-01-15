ВЦИОМ: Каждый четвертый россиянин считает, что самые тяжелые времена — позади

Россияне стали чаще считать, что тяжелые времена уже позади — в январе прошедшего года такого мнения придерживались 18% россиян, к концу года об этом говорил каждый третий опрошенный (26%).

Доля тех, кто считает, что худшие времена мы переживаем именно сейчас, снизилась за 12 месяцев с 16% до 13%, а россиян, в январе считавших, что в будущем нас ждут худшие времена (58%), сократилась к декабрю на 8 п.п. - до 50%.

Оценки ситуации в собственной жизни в течение 2019 года практически не изменились и остаются позитивными: с большим перевесом (две трети против одной трети) доминирует группа тех, кто оценивает её как очень хорошую, скорее хорошую или просто хорошую. Она составила в декабре 67%, и ровно столько же — год назад, в январе. Противоположные оценки (ситуация очень плохая, плохая или скорее плохая) дали 27% опрошенных в январе и 28% в декабре.

Оценки ситуации в стране в течение года также почти не изменились: доля позитивных оценок в январе-декабре выросла с 50% до 52%, группа негативных оценок – сохранилась на уровне 43%.