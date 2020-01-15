Житель Казачинско-Ленского района оплатил долг в полмиллиона рублей, чтобы выехать заграницу

Житель пос. Магистральный Казачинско-Ленского района оплатил налоговую задолженность более 500 тыс. рублей, чтобы беспрепятственно выехать за пределы страны. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области.

В Казачинско-Ленский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина транспортного, имущественного и земельного налогов на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.

Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае невыплаты.

Судебные приставы вынесли постановление об ограничении в праве выезда за пределы страны

Гражданина побудила оплатить долг только поездка к родственникам в Армению.