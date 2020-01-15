Сдающих внаём квартиры обяжут платить налоги

Государство посчитало, сколько денег может поступить в бюджет после легализации сдающегося внаём жилья. Это порядка 200 млрд рублей налогов ежегодно. Сообщает портал News.ru.

Однако, эксперты усомнились в справедливости такой постановки вопроса. Они считают, что у россиян фактически нет накоплений и подавляющее большинство тех, кто сдаёт квартиры, живёт на этот доход.

Причём, квартиры эти куплены за деньги, с которых уже уплачен подоходный налог, с которых платится налог на недвижимость и оплачиваются коммунальные услуги плюс взносы на капремонт. А если квартира бралась в ипотеку, то к этому добавляется огромный процент банку, который либо уже уплачен, либо платится до сих пор.