Крупы, масло и хлеб вошли в тройку самых подорожавших продуктов

В тройку самых подорожавших продуктов по итогам 2019 года вошли крупы, прибавившие 15%, сливочное масло (10%) и хлеб (6%). Как сообщает «Российская газета», это выше уровня общей продовольственной инфляции по итогам 2019 года, которую Росстат оценил в 2,6% (4,7% в 2018 году).

Общую цену на крупы подстегнули прежде всего пшено и гречка. Кстати, пшено уже в декабре подешевело более чем на 4%. В числе причин подорожания гречки эксперты называют неурожай и третий год сокращения производства и посевных площадей.

Рост цен на сливочное масло имеет несколько причин. Во-первых, на стоимость оказывает влияние рост затрат и увеличение НДС на сопутствующие производству масла товары. Во-вторых, закупочные цены на сырое молоко в 2019 году оставались существенно выше уровня прошлого года. При этом сливочное масло является молокоемким продуктом, то есть для его производства необходимо большое количество молока. Главный поставщик молочных продуктов - Беларусь - увеличил производство и поставки сыров в Россию, но стал меньше производить сухого обезжиренного молока и масла.

Еще один фактор - изменение отношения потребителей, полагают в "Союзмолоке". Работа государства по повышению информированности о составе продуктов и введение в магазинах раздельных полок на продукцию с заменителями молочного жира и без них привели к изменению потребительских предпочтений: производство спредов и сырных продуктов значительно сократилось в отличие от масла и сыра.

Из хлебной группы больше всего прибавил в цене ржаной, кстати, уже в начале 2020 года. "Он подорожал в связи с тем, что в России неурожай ржи. Кроме того, с 1 января выросли издержки по ЖКХ, арендные ставки. А они куда более критично влияют на стоимость буханки, нежели другие ресурсы", - рассказал "РГ" президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Ржаной хлеб в 2020 году может подорожать на 7%, добавил эксперт.