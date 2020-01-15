В 2019 году средняя премия ОСАГО снизилась в 74 регионах РФ

По данным korins.ru, в сравнение с 2018 годом она упала на 5%. При этом снижение средней премии по обязательной “автогражданке” отмечается в 74 регионах, где проживают более 95% всех автовладельцев.

Для автомобилей физлиц средняя премия снизилась за год на 3,35%. Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

В Иркутской области она снизилась на 1,6% и составила 4 825 руб., при 4 904 руб. в 2018 году. В Иркутской области потери в абсолютном выражении составили 79 руб. (70 место в списке).

В большей части регионов объем вознаграждения упал на 5%. Самый крупный из них - Московская область (5,5% всех автовладельцев, снижение средней премии составило 4,9% или 360 рублей). В Краснодарском крае (4,0% всех автовладельцев) средняя премия за год снизилась на 1,1%, или 65 рублей.

В трех регионах из этих 39 одинаковое количеством проживающих в них автовладельцев - 2,6%. Это Самарская область (средняя премия снизилась на 4,7% или 261 рубль), республика Башкортостан (снижение на 4,2% или 226 рубля) и Ростовская область (снижение на 3,9% или 196 рублей).

“Мы видим, что по итогам 2019 года результаты начала реформы по индивидуализации тарифов совпали с предсказанными - большинство автовладельцев стали платить за полис ОСАГО меньше. Однако давление на экономику рынка обязательной “автогражданки” растет.

Так, с 1 декабря стоимость средней “корзины” запчастей по актуализированным справочникам выросла почти на 10%. Чтобы безаварийные водители и дальше платили за ОСАГО меньше, необходимо продолжить реформу”, - сказал Игорь Юргенс.