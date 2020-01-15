Иркутскстат пересчитает доходы жителей региона

Иркутскстат выяснит, какой уровень дохода у жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подобные обследования домохозяйств, отобранных случайным образом, органы статистики проводят регулярно, в наступившем году оно пройдет с 18 по 31 января. В Приангарье в опросе примут участие 792 домашних хозяйства.

Опрос населения проводится специально подготовленными интервьюерами, которые поинтересуются, занимается ли домохозяйство сельскохозяйственной деятельностью, пользуется ли социальной поддержкой, какие источники средств к существованию имеет, сколько в семье детей и как организуется их обучение. Будут заполняться два вида анкет: семейная и индивидуальная - для лиц в возрасте 16 лет и старше.

При посещении домохозяйства интервьюер обязан предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. При каких-либо сомнениях или для получения дополнительной информации о статнаблюдении, можно обратиться в Иркутскстат по телефону (3952) 33-43-24 или в районное подразделение статистики.

Обобщенные итоги обследования будут использоваться для оценки ситуации, корректировки социальной политики, принятия решений, направленных на выравнивание доходов населения и повышение адресности социальной помощи, ограничение бедности среди семей с детьми, работающих, пенсионеров, инвалидов, оказание помощи нуждающимся.