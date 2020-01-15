За 2019 год в России исчезло более 500 полноформатных банковских отделений

Такая динамика наблюдалась в 2014-2016 годах (с 24,5 тыс. до 19,8 тыс.). Количество банков выросло, только после того, как ЦБ почти перестал отзывать лицензии у крупных банков - к 2019 году оно достигло 20,5 тысячи. Пишет Российская газета.

Несмотря на редкие отзывы лицензий, рост в прошлом году вновь сменился сокращением сети, к началу 2020 года число допофисов в системе упало до 19 997, следует из данных ЦБ.

Это связано в первую очередь с развитием дистанционных способов обслуживания клиентов, отмечает ЦБ.

Помимо этого банки стали использовать новые форматы присутствия. Согласно обследованию ЦБ, всего на конец 2018 года насчитывалось более 27 тысяч удаленных точек обслуживания с работниками банков и более 196 тысяч удаленных точек с их агентами.

Также отдельные операции по переводам, снятию и внесению наличных к этому времени были возможны более чем в 30 тысячах (то есть в 75%) почтовых отделений, а в 15 тысячах отделений был возможен и прием документов на открытие счета.

Банк России будет и дальше активно работать с участниками рынка и местными органами власти по формированию финансовой доступности именно на отдаленных и малонаселенных территориях, подчеркивает его представитель