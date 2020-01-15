Мост через Амур в Китай прошел тестовые испытания и готов к вводу в эксплуатацию

В качестве тестового запуска, по мосту пустили десять самосвалов КамАЗ и ISUZU, каждый из которых весил около 27,8 тонны и один кран KATO весом в 40 тонн. Сообщает Российская газета.

Строительство перехода завершили в конце ноября. Возводить его начали 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая. Каждому подрядчику нужно было проложить по 540 метров. 31 мая 2019 года мостостроители смонтировали замыкающий блок, и две части перехода были состыкованы. Движение по мосту должно начаться летом 2020 года.