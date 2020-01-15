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Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов и Губернатор Забайкальского края Александр Осипов провели рабочую встречу 14 января

15 января 2020

В Представительстве Правительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации состоялась рабочая встреча Председателя Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергея Аврамова и Губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

На встрече были обсуждены возможные совместные проекты, нацеленные на социально-экономическое развитие края.

- Сегодня прошла очень плодотворная встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Мы обсудили ряд проектов, в том числе национальных, которые находятся в сфере интересов края. Мы как банк готовы оказывать всяческую поддержку и принимать участие в социально-экономическом развитии региона. В ходе этой рабочей встречи мы определили дальнейшие шаги по нашему взаимодействию, а также наиболее важные сферы, где Банк может принять участие, - рассказал Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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