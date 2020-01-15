ИрГАУ оштрафовали за свалку на его территории

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ижевского оштрафован на 400 тыс. рублей. На участке площадью 85 322 кв. м нарушен почвенный слой: обнаружены ямы, рытвины, насыпи, на поверхности расположены разрушенные стены и фундаменты кирпичных и бетонных зданий, местами – бетонное покрытие, обрушившиеся силосные ямы. Также обнаружены свалки твердых бытовых, в основном коммунальных, отходов. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

За неиспользование земли сельхозназначения по назначению предусмотрена административная ответственность. Собственнику выдано предписание об устранении нарушений и выписали штраф.