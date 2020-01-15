Вычет на лекарства теперь можно получить с любого препарата, выписанного врачом

Вернуть можно до 13% от стоимости оплаченных лекарств, но не больше 15,6 тысячи рублей. Сообщает Российская газета.

Получить вычет можно одним из двух способов: либо по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ вместе с подтверждающими документами (рецепт, кассовые чеки и т.д.), либо в течение года у своего работодателя.

В последнем случае нужно получить в налоговой инспекции уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и представить его в бухгалтерию, чтобы она не удерживала НДФЛ из заработной платы работника до тех пор, пока он не получит весь вычет, уточняется в сообщении ФНС.