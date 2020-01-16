ИИС: Опубликован рейтинг брокеров по объему операций на инвестсчетах

Мосбиржа опубликовала на своем сайте топ-30 операторов с самым большим объемом операций на ИИС. В пятерке лидеров оказались ВТБ (13,7 млрд), Сбербанк (13,5 млрд),Финам (12,9 млрд), ФГ БКС (11,8 млрд) и ФК Открытие (7,2 млрд).

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) появился в России в 2015 году. Главная его «фишка» состоит в том, что в дополнение к доходу от инвестиций на бирже, любой гражданин имеет право получить налоговые льготы от государства.



Благодаря налоговым льготам сейчас все больше россиян используют ценные бумаги для инвестиций. Если в 2012 году на долю ценных бумаг приходилось 7% сбережений, то в 2018 она увеличилась до 16%, отметила заместитель директора Сибирского филиала ПАО «Московская Биржа» Виктория Грудинина. Для этого есть несколько причин.

Во-первых, денежно-кредитная политика Банка России. Начиная с 2015 года, ключевая ставка постоянно снижалась, а соответственно и падали ставки по банковским депозитам. На этом фоне физические лица искали альтернативу вкладам.

Во-вторых, продолжающийся отзыв банковских лицензий. За четыре года более 300 банков лишились лицензий, это привело к росту недоверия к банковской системе.

В-третьих, государство заинтересовано в том, чтобы частный капитал приходил на биржу и финансировал экономику напрямую. Для этого была создана программа налоговых льгот, которая стимулирует все больше инвесторов вкладывать средства в ценные бумаги.

При этом можно выбрать один из двух вариантов преференций: либо получить вычет в размере 13% от вносимой ежегодно суммы, либо не платить налог в 13% от доходов по торговым операциям.

Эта программа привела к открытию более 1,5 млн инвестиционных счетов на Московской бирже, при этом 70% из них открыты новыми клиентами, которые никогда не проводили операции на бирже и брокерских счетов не имели.

Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске, уверен, что количество ИИС продолжит расти и в 2020 году. «Несмотря на взрывной рост в 2019 году, абсолютная величина ИИС все равно еще маленькая. В настоящее время граждане держат более 23 трлн рублей на депозитах, тогда как на ИИС совокупно вложено всего порядка 150 млрд рублей».

Топ 30 операторов по объему операций на ИИС по итога декабря 2019 года