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ИИС: Опубликован рейтинг брокеров по объему операций на инвестсчетах

16 января 2020

Мосбиржа опубликовала на своем сайте топ-30 операторов с самым большим объемом операций на ИИС. В пятерке лидеров оказались ВТБ (13,7 млрд), Сбербанк (13,5 млрд),Финам (12,9 млрд), ФГ БКС (11,8 млрд) и ФК Открытие (7,2 млрд).

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) появился в России в 2015 году. Главная его «фишка» состоит в том, что в дополнение к доходу от инвестиций на бирже, любой гражданин имеет право получить налоговые льготы от государства.

Благодаря налоговым льготам сейчас все больше россиян используют ценные бумаги для инвестиций. Если в 2012 году на долю ценных бумаг приходилось 7%  сбережений, то в 2018 она увеличилась до 16%, отметила заместитель директора Сибирского филиала ПАО «Московская Биржа» Виктория Грудинина. Для этого есть несколько причин.

Во-первых,  денежно-кредитная политика Банка России. Начиная с 2015 года, ключевая ставка постоянно снижалась, а соответственно и падали ставки по банковским депозитам. На этом фоне физические лица искали  альтернативу вкладам.

Во-вторых, продолжающийся отзыв банковских лицензий. За четыре года  более 300 банков лишились лицензий, это привело к росту недоверия к банковской системе.

В-третьих,  государство заинтересовано в том, чтобы частный капитал приходил на биржу и финансировал экономику напрямую. Для этого была создана программа налоговых льгот, которая стимулирует все больше инвесторов вкладывать средства в ценные бумаги.

При этом можно выбрать один из двух вариантов преференций: либо получить вычет в размере 13% от вносимой ежегодно суммы, либо не платить налог в 13% от доходов по торговым операциям.

Эта программа привела к открытию более 1,5 млн инвестиционных счетов на Московской бирже, при этом 70% из них открыты новыми клиентами, которые никогда не проводили операции на бирже и брокерских счетов не имели.

Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске, уверен, что количество ИИС продолжит расти и в 2020 году. «Несмотря на взрывной рост в 2019 году, абсолютная величина ИИС все равно еще маленькая.  В настоящее время граждане держат более 23 трлн рублей на депозитах, тогда как на ИИС совокупно вложено всего порядка 150 млрд рублей».

Топ 30 операторов по объему операций на ИИС по итога декабря 2019 года

Позиция в списке Наименование компании Торговый оборот, руб.
1 ВТБ 13 707 423 141
2 Сбербанк 13 573 098 376
3 ФИНАМ 12 900 414 515
4 ФГ БКС 11 807 229 982
5 Группа Банка "ФК Открытие" 7 208 870 022
6 АО "Тинькофф Банк" 4 409 056 484
7 Группа компаний "РЕГИОН" 1 842 516 919
8 АО "ИК "Ай Ти Инвест" 1 735 137 287
9 ООО УК "Альфа-Капитал" 1 305 181 023
10 Банк ГПБ (АО) 1 013 693 524
11 ПАО "Промсвязьбанк" 967 568 544
12 ООО "АТОН" 756 535 505
13 ООО "АЛОР +" 437 977 697
14 ООО ИК "КьюБиЭф" 423 819 447
15 КИТ Финанс (АО) 343 881 042
16 АО "Райффайзенбанк" 286 634 747
17 АО "АЛЬФА-БАНК" 272 762 660
18 ООО "УРАЛСИБ Брокер" 241 829 332
19 АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" 148 359 016
20 ООО ИК "Фридом Финанс" 131 053 257
21 АО "НФК-Сбережения" 103 429 603
22 АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" 99 437 757
23 АО БАНК "СНГБ" 88 077 912
24 АО ИФК "Солид" 83 021 521
25 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 72 742 696
26 АО "Россельхозбанк" 69 439 864
27 АО "Октан-Брокер" 53 552 495
28 ПАО "Совкомбанк" 50 346 248
29 Группа Банка АК БАРС 45 758 484
30 ЗАО ИК "Финансовый Дом" 39 803 973
  Остальные участники торгов 318 046 279
  ВСЕГО 74 536 699 353

/ Сибирское Информационное Агентство /
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