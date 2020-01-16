ИИС: Опубликован рейтинг брокеров по объему операций на инвестсчетах

Мосбиржа опубликовала на своем сайте топ-30 операторов с самым большим объемом операций на ИИС. В пятерке лидеров оказались ВТБ (13,7 млрд), Сбербанк (13,5 млрд),Финам (12,9 млрд), ФГ БКС (11,8 млрд) и ФК Открытие (7,2 млрд).
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) появился в России в 2015 году. Главная его «фишка» состоит в том, что в дополнение к доходу от инвестиций на бирже, любой гражданин имеет право получить налоговые льготы от государства.
Благодаря налоговым льготам сейчас все больше россиян используют ценные бумаги для инвестиций. Если в 2012 году на долю ценных бумаг приходилось 7% сбережений, то в 2018 она увеличилась до 16%, отметила заместитель директора Сибирского филиала ПАО «Московская Биржа» Виктория Грудинина. Для этого есть несколько причин.
Во-первых, денежно-кредитная политика Банка России. Начиная с 2015 года, ключевая ставка постоянно снижалась, а соответственно и падали ставки по банковским депозитам. На этом фоне физические лица искали альтернативу вкладам.
Во-вторых, продолжающийся отзыв банковских лицензий. За четыре года более 300 банков лишились лицензий, это привело к росту недоверия к банковской системе.
В-третьих, государство заинтересовано в том, чтобы частный капитал приходил на биржу и финансировал экономику напрямую. Для этого была создана программа налоговых льгот, которая стимулирует все больше инвесторов вкладывать средства в ценные бумаги.
При этом можно выбрать один из двух вариантов преференций: либо получить вычет в размере 13% от вносимой ежегодно суммы, либо не платить налог в 13% от доходов по торговым операциям.
Эта программа привела к открытию более 1,5 млн инвестиционных счетов на Московской бирже, при этом 70% из них открыты новыми клиентами, которые никогда не проводили операции на бирже и брокерских счетов не имели.
Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске, уверен, что количество ИИС продолжит расти и в 2020 году. «Несмотря на взрывной рост в 2019 году, абсолютная величина ИИС все равно еще маленькая. В настоящее время граждане держат более 23 трлн рублей на депозитах, тогда как на ИИС совокупно вложено всего порядка 150 млрд рублей».
Топ 30 операторов по объему операций на ИИС по итога декабря 2019 года
|Позиция в списке
|Наименование компании
|Торговый оборот, руб.
|1
|ВТБ
|13 707 423 141
|2
|Сбербанк
|13 573 098 376
|3
|ФИНАМ
|12 900 414 515
|4
|ФГ БКС
|11 807 229 982
|5
|Группа Банка "ФК Открытие"
|7 208 870 022
|6
|АО "Тинькофф Банк"
|4 409 056 484
|7
|Группа компаний "РЕГИОН"
|1 842 516 919
|8
|АО "ИК "Ай Ти Инвест"
|1 735 137 287
|9
|ООО УК "Альфа-Капитал"
|1 305 181 023
|10
|Банк ГПБ (АО)
|1 013 693 524
|11
|ПАО "Промсвязьбанк"
|967 568 544
|12
|ООО "АТОН"
|756 535 505
|13
|ООО "АЛОР +"
|437 977 697
|14
|ООО ИК "КьюБиЭф"
|423 819 447
|15
|КИТ Финанс (АО)
|343 881 042
|16
|АО "Райффайзенбанк"
|286 634 747
|17
|АО "АЛЬФА-БАНК"
|272 762 660
|18
|ООО "УРАЛСИБ Брокер"
|241 829 332
|19
|АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
|148 359 016
|20
|ООО ИК "Фридом Финанс"
|131 053 257
|21
|АО "НФК-Сбережения"
|103 429 603
|22
|АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
|99 437 757
|23
|АО БАНК "СНГБ"
|88 077 912
|24
|АО ИФК "Солид"
|83 021 521
|25
|"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)
|72 742 696
|26
|АО "Россельхозбанк"
|69 439 864
|27
|АО "Октан-Брокер"
|53 552 495
|28
|ПАО "Совкомбанк"
|50 346 248
|29
|Группа Банка АК БАРС
|45 758 484
|30
|ЗАО ИК "Финансовый Дом"
|39 803 973
|Остальные участники торгов
|318 046 279
|ВСЕГО
|74 536 699 353