Администрация Иркутска поможет подготовить иски в суд жителям аварийного общежития

Администрация Иркутска окажет содействие жителям общежития ИВАТУ, которое находится в аварийном состоянии, в подготовке исков в суд о признании за ними и членами их семей права пользования жильем на условиях договора социального найма. Об этом сообщили в администрации города. В СУ СКР по региону сказали, что там проживают семьи с детьми в крайне тяжелых бытовых условиях. По этому факту началась доследственная проверка.

После расформирования ИВВАИУ в 2016 году здание общежития министерство обороны передало муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до настоящего времени на него не зарегистрировано в установленном порядке.

По документам, предоставленным министерством обороны, жителей в помещениях не числилось. Вместе с тем, в здании общежития проживает 5 семей, члены которых с их слов ранее работали в ИВВАИУ и им дали жильё в общежитии по договорам найма на период работы в ИВВАИУ.

- Факт правомерности проживания граждан Сибирское территориальное управление имущественных отношений министерства обороны России не подтвердило, – рассказал начальник департамента правовой работы аппарата администрации Иркутска Владимир Григорьев.

Как пояснил председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский, в связи с обращениями граждан в центральное региональное управление жилищного обеспечения Министерства обороны РФ направили письма по вопросу о переселении граждан. Официальеные ответы ещё не представлены.

Также в 2014 году администрация города обращалась в департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ с просьбой рассмотреть вопрос о передачи в муниципальную собственность земельного участка под общежитием для регистрации права муниципальной собственности на здание общежития и осуществления его эффективной эксплуатации и содержания. Однако согласно приказу заместителя Министра обороны РФ от 5 февраля 2019 года № 91 земельный участок под общежитием был передан в собственность Иркутской области, а не в муниципальную собственность города.

Администрация предложила семьям подтвердить свое право пользование в судебном порядке, чтобы решить вопрос о предоставлении вне очереди другого жилья по договору социального найма. Администрация также предложила указанным семьям бесплатную правовую помощь в подготовке соответствующих документов в суд.

Кроме того, администрация предложила жильцам общежития для временного проживания маневренный фонд до решения вопроса их расселения, однако до настоящего времени никто из них не обратился с заявлением о предоставлении жилых помещений маневренного фонда.