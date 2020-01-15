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Игорь Кобзев примет участие в оглашении послания президента РФ Федеральному собранию

15 января 2020

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 15 января примет участие в оглашении послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщило региональное правительство. 

В число приглашенных на оглашение послания входят члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены федерального правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, представители иных структур, губернаторский корпус и председатели законодательных органов регионов, общественные деятели.

Послание ФС РФ – программный документ, отражающий видение президентом стратегических перспективных  направлений развития страны. Как правило, речь идет о задачах в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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