Игорь Кобзев примет участие в оглашении послания президента РФ Федеральному собранию

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 15 января примет участие в оглашении послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщило региональное правительство.

В число приглашенных на оглашение послания входят члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены федерального правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, представители иных структур, губернаторский корпус и председатели законодательных органов регионов, общественные деятели.

Послание ФС РФ – программный документ, отражающий видение президентом стратегических перспективных направлений развития страны. Как правило, речь идет о задачах в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике.