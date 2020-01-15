Минпромторг планирует снизить долю отечественных лекарств на рынке с 50% до 32,9%

В 2020 году доля отечественных лекарств на рынке предполагалась 50%-й. данный показатель зафиксирован в документе о «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности» еще в 2014 году. Сообщают Ведомости.

Но теперь Минпромторг хотел бы снизить целевой показатель с 50 до 32,9% в денежном выражении.

Предлагает министерство снизить и план на 2024 г. – с 53 до 36,4%, и планы, касающиеся доли отечественных медицинских изделий на рынке: в 2020 г. с 40 до 25%, а в 2024 г. с 45 до 30%. Предложения опубликованы на портале regulation.gov.ru.