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Минпромторг планирует снизить долю отечественных лекарств на рынке с 50% до 32,9%

15 января 2020

В 2020 году доля отечественных лекарств на рынке предполагалась 50%-й. данный показатель зафиксирован в документе о «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности» еще в 2014 году. Сообщают Ведомости.

Но теперь Минпромторг хотел бы снизить целевой показатель с 50 до 32,9% в денежном выражении.

Предлагает министерство снизить и план на 2024 г. – с 53 до 36,4%, и планы, касающиеся доли отечественных медицинских изделий на рынке: в 2020 г. с 40 до 25%, а в 2024 г. с 45 до 30%. Предложения опубликованы на портале regulation.gov.ru.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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