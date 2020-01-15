В ГД планируют ввести ограничение на авторство законопроектов

Как сообщил по итогам заседания Совета Государственной Думы Вячеслав Володин, ограничение в присоединении к числу соавторов законодательной инициативы повысит качество законопроекта.

«Сейчас выходим на решение, которое будет ограничивать число авторов теми, кто работал над законопроектом. То есть, если депутат написал законопроект и внес его, уже присоединяться к этому законопроекту в виде соавторов нельзя. Если группа депутатов работала как коллектив авторов и вносит законопроект, также невозможно будет присоединяться», — заявил Вячеслав Володин.

Такая мера «повысит и качество законопроекта, и, самое главное, авторство будет налицо», заявил Вячеслав Володин.