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В ГД планируют ввести ограничение на авторство законопроектов

15 января 2020

Как сообщил по итогам заседания Совета Государственной Думы Вячеслав Володин, ограничение в присоединении к числу соавторов законодательной инициативы повысит качество законопроекта.

«Сейчас выходим на решение, которое будет ограничивать число авторов теми, кто работал над законопроектом. То есть, если депутат написал законопроект и внес его, уже присоединяться к этому законопроекту в виде соавторов нельзя. Если группа депутатов работала как коллектив авторов и вносит законопроект, также невозможно будет присоединяться», — заявил Вячеслав Володин.

Такая мера «повысит и качество законопроекта, и, самое главное, авторство будет налицо», заявил Вячеслав Володин.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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