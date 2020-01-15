Жертвами интернет-мошенников за 3 дня стали 26 жителей Иркутской области

С 13 января 26 жителей Иркутской области стали жертвами интернет-мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

14 января в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратился учащийся одного из образовательных учреждений областного центра. Молодой человек в мессенджере нашел объявление о продаже криптовалюты и перевел лжепродавцу 17 тысяч рублей. Вскоре мобильный его собеседника оказался недоступным. Аналогичным образом своих сбережений лишился 38–летний предприниматель. Иркутянин на одном из сайтов присмотрел двигатель на автомобиль. Связался с продавцом, который попросил предоплату, пообещав при этом снять с сайта объявление. После того, как потерпевший перевел 40 тысяч рублей, на связь с ним никто не выходил. Также своих сбережений лишился 30-летний житель Усть-Илимска, желая приобрести кухонный гарнитур.

Еще одной жертвой злоумышленников стала 41-летняя ревизор комбината, разметившая объявление о продаже холодильника. Позвонивший женщине потенциальный покупатель, как выяснилось позднее из Новосибирской области, попросил собственницу сообщить данные банковской карты и код, после чего с ее карты было списано 50 тысяч рублей. Тот же объем сведений мошенникам сообщила иркутская пенсионерка и лишилась 8 тысяч рублей.