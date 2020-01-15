Кудрин рассказал как победить бедность без повышения НДФЛ

Алексей Кудрин считает идею отмены НДФЛ для малоимущих несостоятельной. Глава счетной палаты видит решение проблемы бедности в выделение соответствующих субсидий по признаку доходности на душу в семье. Пишет в своем материале Forbes.

У людей, которые нуждаются, зачастую нет соответствующих доходов и зарплат, от уплаты налогов с которых их можно освободить, или вообще нет работы, отметил Кудрин. Любое снижение налогообложения приветствуется, но субсидии были бы более эффективным инструментом, заключил он.

Он добавил, что у правительства есть несколько «более весомых» предложений, чем освобождение от налогов. Но Счетная палата их не рассматривала, и позиции по ним ведомство не сформулировало.