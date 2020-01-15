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В Иркутской области 16 января прогнозируют мороз до -33 градусов и снег

15 января 2020

В Иркутской области 16 января будет переменная облачность, местами небольшой снег, в северных районах небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Иркутскидромет. 

Температура  ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в центральных, южных, верхнеленских и северо-восточных районах -19,-24º, в пониженных формах рельефа -28,-33°, днём -10,-15°, при облачной погоде -20,-25°, местами в западных районах, в горах Восточного Саяна и  южного Прибайкалья -4,-9° .

В Иркутске переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер  юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -19,-21°, днём -11,-13°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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