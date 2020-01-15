В Госдуме считают, что массовая безработица россиянам не грозит

Появление робототехники и искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Отмирание некоторых профессий он считает естественным процессом. Миллионы граждан точно не останутся в одночасье без работы. А вот если у человека не будет желания повышать свои профессиональные знания и навыки, то работодатели могут потерять к нему интерес, как к работнику.