Режим ЧС в Олхе снят

В Олхе снят режим чрезвычайной ситуации. Благодаря превентивной работе удалось предотвратить подтопление домов и участков автомобильной дороги. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, режим «ЧС» был введён в муниципалитете 10 января в связи с возникновением наледных явлений и разливом ручья, впадающего в реку Олху. Для того, чтобы не допустить подтопления жилых домов и дороги «Шелехов–Большой луг», в селе был обустроен заградительный вал, проведена работа по вскрытию ледового покрова в отводном канале, прорыт резервный отводной канал. Для временного пропуска грузового автотранспорта переоборудован проездной трап. В зоне подтопления на дороге местного значения установлены деревянные трапы и настилы для проезда автомашин и передвижения пешеходов. Организовано круглосуточное дежурство из числа сотрудников администрации Олхинского сельского поселения.

Сейчас угрозы подтопления нет.