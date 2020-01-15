Самые опасные места выхода на лед Байкала выявили сотрудники МЧС

Инспекторы по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области выявили наиболее опасные места выхода на лёд Байкала туристов. Об этом сообщили в ведомстве.

В углу от пос. Слюдянка вдоль берега мыса Шаманский толщина льда 5-10 см. От мыса Шаманский до пос. Култук примерно 3-4 км – открытая вода. В Байкальске у берега толщина льда 17 см, на удалении 100 метров от берега – 11 см.

В Листвянке толщина льда составляет 5-7 см. На удалении от берега 1-1,5 км – открытая вода. В районе мыса Листвяничный в сторону пос. Большие Коты – торосная полоса на расстоянии от берега 300-500 м. Толщина льда 10-12 см.

В районе пос. Большое Голоустное толщина льда 10-20 см. Ледовый покров не стабилен. В 300-500 м. от берега, по направлению к бухте Песчаная, наблюдается становая трещина, местами открытая до 30 см.

В проливе «Ольхонские ворота» на Малом море толщина льда составляет 15-20 см. Снежный покров по всей площади 5-7 см. В заливах «Мухор», «Базарная», «Куркутский», лед толщиной от 30 до 45 см. В «Большом море» на удалении от берега 1,5 км. – открытая вода. От мыса Улан-Хада до полуострова Хунык – становая щель протяженностью 3 км., от мыса Улан-Хада до мыса Улахта – становая щель протяженностью 5 км.

Ледовая обстановка на Байкале нестабильна, местами лёд только начинает вставать, а там, где он есть, наблюдаются постоянные его подвижки с образованием трещин и торосов. Спасатели просят проявлять осторожность и не выходить на лёд.