В России начались продажи обновленной LADA 4х4

АВТОВАЗ начал продажи обновленного внедорожника LADA 4x4. Стоимость модернизированной модели составляет от 553,9 тыс. рублей, таким образом, LADA 4x4 остается самым доступным полноприводным автомобилем на российском рынке. Сообщает АВТОСТАТ.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, для семейства LADA 4х4 предусмотрено 10 вариантов исполнения. В состав комплектации Classic (от 553,9 тыс. руб.) входит гидроусилитель рулевого управления, АБС, дневные ходовые огни, передние элетростеклоподъемники, аудиоподготовка.

Комплектация Luxe (от 570,9 тыс. руб.) включает такое оборудование как подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.

Аналогичным набором оборудования оснащена версия LADA 4х4 Urban (от 629,9 тыс. рублей), а также, в дополнение к этому, противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер.

LADA 4х4 в варианте Luxe AC (от 609,9 тыс. руб.) дополнительно оснащается кондиционером – с новой панелью приборов эта система стала еще более эффективной.

Для 3-дверной версии LADA 4х4 предусмотрен также заводской окрас «Камуфляж». Внедорожник в комплектации Luxe Camouflage стоит от 599,9 тыс. рублей, и, помимо оригинальной окраски, отличается черными легкосплавными дисками колес. Автомобиль в комплектации Luxe Camouflage AC дополнительно оснащается кондиционером и стоит от 638,9 тыс. рублей.

Кроме того, для всех модификаций внедорожника LADA 4х4 теперь доступен пакет «Комфорт», который можно приобрести и установить у официальных дилеров LADA. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения устройств на базе Android. Стоимость пакета: 19,9 тыс. рублей для 3-дверных LADA 4х4 и 20,9 тыс. рублей – для 5-дверных.