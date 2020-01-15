Итоги празднования Нового года: Где встретили, сколько потратили и что дарили россияне в праздники

Большинство россиян (76%) встретили 2020-й год дома, а каждый десятый — в гостях (9%). Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили в среднем 14 446 рублей — на 4% больше, чем траты в прошлом году (13 870 р.). Сообщает в своем исследование ВЦИОМ.

Из этой суммы на новогодний стол потратили в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть больше (5 505 р.).

В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (27%) или парфюмерию и косметику (25%). Также популярными презентами стали сувениры (14%), одежда или обувь (12%), деньги (11%).

Тем, как они провели эти праздничные каникулы, удовлетворены 73% наших соотечественников, что на 4% больше, чем в прошлом году. Как и было запланировано, чаще всего россияне ходили в гости (30%) и гуляли на природе (28%).

По сравнению с прошлым годом, сократилась доля тех, кто работал в новогодние каникулы, с 21% до 15%. Также многие ходили на каток, катались на лыжах или санках (17%), были в кино или водили детей на представления (17%), посещали театры и концерты (14%), а также ездили за город или на дачу (11%).