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В Прибайкальском нацпарке задержали браконьера

15 января 2020

12 января во время патрулирования территорий Листвянского лесничества Прибайкальского национального парка государственные инспекторы Заповедноего Прибайкалья  задержали мужчину, занимавшегося незаконной охотой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

При себе у задержанного обнаружили нарезной карабин «Вепрь» и боеприпасы к нему.

Задержанный не успел добыть зверя. На него был оформлен протокол об административном правонарушении за нарушение режима пребывания на особо охраняемой природной территории. За это правонарушение предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей.

Также госинспекторы изъяли у охотника карабин и передали его в ближайшее отделение полиции для вынесения соответствующего правового решения. Отметим, что в Прибайкальском национальном парке и других территориях «Заповедного Прибайкалья» запрещены нахождение с оружием и охота. Посещение территории допускается только при получении специального разрешения.

Оперативная группа «Заповедного Прибайкалья» на постоянной основе проводит оперативные выезды на все подведомственные территории учреждения. С начала года госинспекторы оформили 7 протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания на территории и ведение охоты.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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