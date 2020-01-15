В Прибайкальском нацпарке задержали браконьера

12 января во время патрулирования территорий Листвянского лесничества Прибайкальского национального парка государственные инспекторы Заповедноего Прибайкалья задержали мужчину, занимавшегося незаконной охотой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При себе у задержанного обнаружили нарезной карабин «Вепрь» и боеприпасы к нему.

Задержанный не успел добыть зверя. На него был оформлен протокол об административном правонарушении за нарушение режима пребывания на особо охраняемой природной территории. За это правонарушение предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей.

Также госинспекторы изъяли у охотника карабин и передали его в ближайшее отделение полиции для вынесения соответствующего правового решения. Отметим, что в Прибайкальском национальном парке и других территориях «Заповедного Прибайкалья» запрещены нахождение с оружием и охота. Посещение территории допускается только при получении специального разрешения.

Оперативная группа «Заповедного Прибайкалья» на постоянной основе проводит оперативные выезды на все подведомственные территории учреждения. С начала года госинспекторы оформили 7 протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания на территории и ведение охоты.