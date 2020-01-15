Новостройки в Иркутской области за год подорожали на 16,1%

В Иркутской области цена квадратного метра на первичном рынке жилья в IV квартале 2019 г. составила 53 тыс. рублей. За год она возросла на 16,1%, а по сравнению с III кварталом 2019 года – на 5,1%. Об этом сообщает «Авито».

По итогам IV квартала 2019 г. цена квадратного метра на первичном рынке жилья в целом по России составила 67,5 тыс. руб. За год она выросла на 30%, в сравнении с III кварталом 2019 года - на 7,9%.

По сравнению с IV кварталом 2018 года стоимость квадратного метра в новостройках подорожала во всех крупнейших субъектах федерации за исключением Приморского края, где она снизилась на 16%. За год цены сильнее всего выросли в Московской области (+16,4%), Иркутской (+16,1%) и Ленинградской областях (+15,8%). Сразу за тройкой лидеров следует Новосибирская область, где стоимость квадратного метра также существенно изменилась — на 14,9%. Наиболее стабильными цены остались в Камчатском крае и в Башкортостане, здесь рост стоимости квадратного метра не превысил 1,5%.

Однако за квартал некоторые регионы показали отрицательную динамику цен. Самое большое снижение зафиксировано в уже упомянутых Камчатском крае (-8,4%) и Приморье (-7,5% за квартал). В Саратовской, Новосибирской и Ленинградской областях цены также снизились, но незначительно — в среднем на 0,7% в каждой.

С 1 января 2020 года обновлена методика расчета цен: выводится медианное значение цены, что позволяет нивелировать нерыночные факторы, которые могут скорректировать показатель стоимости. Например, при исследованиях недвижимости в массовых сегментах теперь отсекаются данные по элитной недвижимости, цена которой значительно превышает показатели массового сегмента. История цен за 2019 и 2018 годы также пересчитана по новой методике.