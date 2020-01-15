Работа.ру: 81% россиян недовольны своей зарплатой

Сервис для поиска работы выяснил, как россияне оценивают свой уровень доходов. Лишь 19% опрошенных отметили, что довольны своей зарплатой, 81% респондентов выразили противоположное мнение.

Абсолютное большинство опрошенных россиян (56%) оценивают свой уровень доходов как низкий — они могут позволить себе купить только самое необходимое. 42% респондентов отметили средний уровень доходов — им приходится ограничивать себя в крупных покупках. Только 2% опрошенных указали, что их доход позволяет не ограничивать себя в тратах.

Лишь 2% процента россиян могут купить все, что захотят. 42% респондентов расценивают свой достаток как средний, им приходится ограничивать себя в крупных покупках. Большая часть россиян – 56%, расценивают свой достаток как низкий, они могут позволить себе только самое необходимое.

В ноябре 2019 года сервис Работа.ру также исследовал зарплатные ожидания сотрудников российских компаний на 2020 год. Тогда лишь 19% опрошенных отметили, что ждут в грядущем году повышения зарплаты. 45% затруднились с ответом, а 36% респондентов были уверены, что их работодатель не будет повышать зарплаты.

Также в ноябре 2019 года уверенность в повышении зарплат работникам российских компаний в 2020 году выразили 25% опрошенных работодателей. При этом 35% респондентов ответили, что их компании не планируют увеличивать оклад персонала, а 40% представителей российских компаний не смогли дать однозначного ответа.