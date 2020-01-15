Аномально теплой была первая декада января в Иркутской области

Первая декада января в Иркутской области бала необычно теплая. Средняя температура воздуха составила -8,-15º, местами -16,-21º, что на 3−11º, на севере региона на 12−15º выше климатической нормы. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

За последние 50 лет метеорологических наблюдений такие значительные положительные аномалии в первой декаде января наблюдались в 2015, 2002 и 1995 годах. Количество снега по территории области распределялось неравномерно, больше всего его выпало в северной части региона.

На 10 января высота снежного покрова в районах основной земледельческой зоны составила 25−30 см, на юго-востоке — 15−20 см. Высокий снежный покров (35 — 48 см) залегает на северо-западе и севере региона. На большей части территории области высота снежного покрова на 5−10 см превышает средние многолетние значения, на юго-востоке и в ряде северных районов она близка к ним. Снежный покров в этом году на 5−15 см выше, чем в 2019 году, по северу области он близок к прошлогодним значениям, местами на 4−10 см ниже их.