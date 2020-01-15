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Флаг ИНК побывал на Килиманджаро

15 января 2020

Руководитель проектной группы по внутрипромысловому обустройству Иркутской нефтяной компании Вячеслав Китаев 13 января 2020 года развернул флаг компании на высочайшем пике Африки – горе Килиманджаро (5895 м). Об этом сообщает компания. 

Увлечение альпинизмом у Вячеслава началось с момента, когда в 2018 году он поднялся на вулкан Батур в Индонезии, на высоту 1770 метров. 

- Оказавшись на вершине, я подумал, что хочу и смогу больше. После этого начал регулярно тренироваться, - делится иркутский альпинист.

Сначала были трекинги, затем восхождения на горы-трехтысячники в Саянах. Следующим этапом стали Эльбрус (высота – 5642 м) и Килиманджаро.

В планах отправиться в Австралию, на пик Косцюшко. 

- Я планирую выполнить программу «семи вершин» и побывать на самых высоких точках шести частей света. Финалом этой долгосрочной затеи должен стать Эверест (высота 8848 м), - рассказал сотрудник ИНК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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