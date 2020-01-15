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Медицинские страховые компании теперь не смогут получать доход от неиспользованной суммы страховых взносов

15 января 2020

Во втором чтении принят законопроект, которым предлагается признать утратившим силу положение, относящее к составу собственных средств страховой медицинской организации. Сообщается на сайте ГД.

Член Комитета по охране здоровья Юрий Кобзев отметил, что законопроект восстанавливает справедливость при получении страховыми медицинскими компаниями средств на лечение граждан.

Сейчас на каждого гражданина существует «подушевой норматив», соответственно, все эти деньги в рамках годового объема поступают на счет страховой медицинской компании. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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