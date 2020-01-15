Новости

NordStar открыл полеты из Братска в Читу

15 января 2020

Авиакомпания «NordStar» 14 января начала полеты по маршруту Чита – Братск – Чита. Рейсы выполняются по субботам и воскресеньям на турбовинтовых воздушных судах ATR 42-500, вместимостью 46 кресел. Об этом сообщает министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.  

Длительность полета составляет около 2,5 часов. Из аэропорта Братска в Читу самолеты вылетает в 12:35 местного времени, прибытие в аэропорт назначения – в 15:35. Обратный вылет из Читы – в 16:20 местного времени, прибытие в Братск 18:00.

Ранее направление Чита - Братск выполнялось без привлечения федерального субсидирования, а в 2020 году вошло в перечень региональных субсидированных маршрутов. Специальный тариф предоставляется всем авиапассажирам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Правительство Медведева ушло в отставку
Экономика перемен в России
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономки
Вакансия премьер-министра РФ появилась на сайте SuperJob
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании