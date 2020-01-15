NordStar открыл полеты из Братска в Читу

Авиакомпания «NordStar» 14 января начала полеты по маршруту Чита – Братск – Чита. Рейсы выполняются по субботам и воскресеньям на турбовинтовых воздушных судах ATR 42-500, вместимостью 46 кресел. Об этом сообщает министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Длительность полета составляет около 2,5 часов. Из аэропорта Братска в Читу самолеты вылетает в 12:35 местного времени, прибытие в аэропорт назначения – в 15:35. Обратный вылет из Читы – в 16:20 местного времени, прибытие в Братск 18:00.

Ранее направление Чита - Братск выполнялось без привлечения федерального субсидирования, а в 2020 году вошло в перечень региональных субсидированных маршрутов. Специальный тариф предоставляется всем авиапассажирам.