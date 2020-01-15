НБКИ: в Иркутской области одобряют 40% кредитов

Положительные решения выдавались по чуть более трети поданных заявок - 36,9%. Это на 4,1 п.п. меньше, чем в 2018 году, когда этот показатель находился на уровне 41,0%.

В 2019 году самая высокая доля одобрений кредитных заявок в регионах РФ была отмечена в Кировской (43,4%) и Вологодской (42,4%) областях, а также в Удмуртской Республике (42,0%), Республике Карелия (41,7%) и Архангельской области (41,6%).

В Иркутской области доля одобренных кредитов составляет 40%. За год она сократилась на 3,9 п.п.

Соответственно, самая низкая доля одобрений кредитов в прошлом году была зафиксирована в Кабардино-Балкарской Республике (24,0%), а также в республиках Карачаево-Черкессия (25,4%), Тыва (27,2%), Северная Осетия – Алания (27,3%) и Ингушетия (27,4%).

«Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже второй год подряд, - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – К причинам такого снижения можно отнести регуляторные действия Банка России по сокращению долговой нагрузки граждан, скромную динамику доходов населения и, в то же время, высокий спрос граждан на заемные средства. Кроме того, растет популярность интернет-каналов приема заявок на кредиты, в которых, как правило, кредитное качество заявок ниже, чем в традиционных каналах. Все эти факторы приводят к снижению доли одобренных кредитных заявок».